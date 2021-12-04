РИАМО - 4 дек. Между станциями «Орехово» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии столичной подземки прервалось движение поездов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Сбой в движении произошел из-за человека на пути.

Ранее, 1 декабря, сбой в движении поездов из-за человека на пути произошел на Арбатско-Покровской линии метро. Тогда движение поездов прерывалось от «Курской» до «Партизанской».

Движение поездов восстановили на Замоскворецкой линии метро после сбоя>>