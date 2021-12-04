РИАМО - 4 дек. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2030 году беспилотный транспорт может стать повседневным в городе. В целом в последние годы столичный транспорт сильно продвинулся в развитии, сообщает «Российская газета».

Собянин выступил в Дубае на «Экспо-2020». Он представил заявку Москвы на проведение «Эспо-2030».

«Думаю, что в 2030 году беспилотный транспорт станет повседневным городским стандартом. А пока Москва является городом номер один в мире по динамике развития каршеринга», — сказал Собянин.

Он уточнил, что в городе работает свыше 30 тыс. машин каршеринга. Мэр также обратил внимание на развитие городского транспорта в последние годы.

Градоначальник подчеркнул, что Москва стремится создать одну из лучших транспортных систем в мире.

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