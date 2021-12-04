РИАМО - 4 дек. Качество ремонта Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи проконтролировал глава городского округа Андрей Иванов. Реконструкция здания СМП велась в рамках специализированной областной программы, сообщает пресс-служба администрации.

Подрядчик провел косметический ремонт внутренних помещений, фасада, электрики и систем безопасности, также были выполнены дополнительные объемы работ.

«Строители отремонтировали крыльцо входной группы и заменили кафельную плитку в комнате приема пищи. Об этом медицинские работники попросили уже после утверждения основного проекта реконструкции. Также для обеденной комнаты были приобретены холодильники, бытовая техника и мебель», — сказал Иванов.

В ходе визита глава осмотрел новые машины, которые Одинцовская подстанция скорой помощи получила по губернаторской программе. Пять автомобилей Ford Transit оснащены современным медицинским оборудованием, включая аппаратуру ИВЛ, рассчитанную на детей в возрасте от 1 года, дефибриллятор-мониторы и электрокардиографы с дистанционной передачей ЭКГ.

Иванов напомнил, что в Московской области действуют различные меры поддержки сотрудников скорой медицинской помощи. С 1 января для медперсонала СМП устанавливается компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей. Оформить ее можно на сайте госуслуг. Также с начала года предусмотрены дополнительные выплаты для водителей скорой помощи – 7 тысяч рублей, для водителей «неотложки» – 5 тысяч рублей.