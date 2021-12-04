РИАМО - 4 дек. Председателем «Единой России» переизбран зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое решение принял в субботу съезд партии, сообщает ТАСС.

В соответствии с партийным уставом Медведев проведет на должности председателя ЕР еще 5 лет.

Полномочия председателя Высшего совета снова примет Борис Грызлов. Он впервые вступил в эту должность в 2002 году. Ему также предстоит проработать на ней еще 5 лет.

Председатель Высшего совета осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии, представляет ее в российских и зарубежных органах и организациях. На него также ложится ответственность по контролю деятельности Генерального совета и Центрального исполкома.