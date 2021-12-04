РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В микрорайоне Красная горка Подольска в 2022 году могут решить проблему регулярного переполнения мусоросборочной площадки, это поможет использовать сквер для занятий спортом, сообщила первый зампредседателя совета депутатов округа Любовь Ушанева.

Ушанева 3 декабря совместно с депутатом Московской областной думы Павлом Максимовичем, замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолием Гребенюком и зампредом комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту - начальником отдела благоустройства администрации Подольска Владимиром Полинским в очередной раз обсудили проект реконструкции мусоросборочной площадки и сквера на улице имени Павлика Морозова.

Жители частного сектора микрорайона Красная горка неоднократно жаловались, что на весь микрорайон приходится всего одна мусоросборочная площадка. На нее выносят и вывозят мусор со всех магазинов, строительных площадок, из шиномонтажа и других предприятий микрорайона. Площадка постоянно переполнена. Так как она не огорожена, то весь сквер утопает в мусоре.

Ушанева считает, что необходимо кардинально решить эту серьезную проблему, тем более что в пяти минутах езды находится центр города. Власти ищут решение вопроса о разделении сбора простого и крупногабаритного мусора со службами ЖКХ. Разрабатывают проект решения использования сквера жителями для спорта. Рассматривают возможность решения этого вопроса с привлечением жителей в 2022 году.