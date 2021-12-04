РИАМО - 4 дек. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что партия «Единая Россия» смогла одержать убедительную победу на выборах в Госдуму осенью и доказать свой лидерский статус, сообщает Nation News.

Путин обратился к членам партии на съезде «Единой России» по видеосвязи.

Президент РФ отметил неординарные условия, при которых проходили выборы. Путин подчеркнул, что партия смогла подтвердить свой статус лидера.

Российский лидер также отметил, что «Единая Россия» предложила конструктивную и созидательную повестку. Программа партии была названа народной, так как была основана на предложениях жителей.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября. На них победила партия «Единая Россия», набрав 49,82% голосов избирателей.