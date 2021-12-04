РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске планируют в 2022 году благоустроить двор дома на улице Рабочей по программе инициативного бюджетирования, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович в общественной приемной Подольского отделения «Единой России» провел прием жителей округа. Прием приурочили к 20-летию партии.

Житель округа попросил разъяснить ситуацию с благоустройством во дворе дома №11 на Рабочей улице. Парламентарий сообщил, что двор планируют благоустроить по программе инициативного бюджетирования в 2022 году. Жители могут отдать свои голоса за двор на портале «Добродел».

Еще один обратившийся переживал из-за недостатка врачей в одном из диспансеров Подольска. Рассказал, что не хватает или не вовремя поступают медицинские препараты, которые назначают тяжелобольным пациентам. Максимович пообещал связаться с руководством медицинского учреждения, чтобы исправить ситуацию.

Также 2 человека в сложной жизненной ситуации обратились за материальной помощью. По обоим обращениям Максимович принял положительное решение.

Декада приемов в честь 20-летия партии будет проходить до конца недели. Большую часть вопросов парламентраию удается решить на месте, остальные он берет в работу.

Очередной прием пройдет 6 декабря на улице Кирова, 4. Записаться на прием можно по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.

В связи с эпидемиологической обстановкой в округе на личный прием к Максимовичу можно будет попасть только при наличии QR-кода. Те, у кого его нет, могут рассказать о своей проблеме по видеосвязи в WhatsApp по номеру телефона: 8(903)222-55-15.