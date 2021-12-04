РИАМО - 4 дек. Столичный суд заключил под стражу до 3 февраля 2022 года 39-летнего водителя автомобиля Cadillac Escalade, расстрелявшего таксиста из травматического оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Инцидент произошел 3 декабря на улице Большой Грузинской. Владельцу внедорожника не понравился стиль вождения таксиста. Хулиган сначала избил потерпевшего, а затем выстрелил в него из травматического пистолета. Таксисту пришлось обратиться за медпомощью.

Дорожный конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Злоумышленника задержали.

По результатам экспертной оценки тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, действиям обвиняемого при наличии оснований дадут дополнительную оценку.

Видео дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы>>