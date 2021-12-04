РИАМО - 4 дек. В субботу высота снежного покрова в столице составляет от 5 до 12 сантиметров, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На станции ВДНХ — 10 сантиметров высота снежного покрова, на Балчуге — 5 сантиметров. От 5 до 12 сантиметров — на разных станциях», - рассказала Позднякова.

По ее словам, существенного снегопада в ближайшие два дня в Москве не ожидается. При этом на следующей неделе, 7 и 8 декабря, может выпасть значимое количество осадков. За два дня высота снежного покрова может увеличиться на 10-12 сантиметров.

Ранее Позднякова отметила, что Москва без снега на Новый год не останется.

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