РИАМО - 4 дек. До Нового года в столице сохранится снежный покров на улицах, сообщила в субботу РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Без снега на Новый год мы не останемся», - сказала Позднякова.

По ее словам, 7 и 8 декабря в Московский регион придет циклон, который будет иметь черты южного циклона. Он принесет значимое количество осадков. Высота снежного покрова может увеличиться на 10-12 сантиметров.

Ранее синоптики сообщали, что в первую декаду декабря в Московском регионе выпадет 30-40 мм осадков, что составляет более половины всего месячного объема.

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