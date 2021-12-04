РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В декабре клиенты МособлЕИРЦ в Подольске получат 2 квитанции на оплату коммунальных услуг, сообщает комитет по ЖКХ администрации округа.

В декабре изменятся привычные сроки выпуска и доставки платежных документов. Счета с начислениями за ноябрь будут доставлены в привычные сроки, а платежные документы за декабрь жители получат до 25 числа.

Срок выпуска квитанций в декабре сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года.

МособлЕИРЦ рекомендует оплатить квитанцию за ноябрь до 10 декабря. Передать показания приборов учета воды и тепла - до 12 декабря. Оплатить декабрьские квитанции - до 28 декабря.

Для тех территорий, где плата за коммунальные услуги начисляется авансовым методом, сроки передачи показаний и доставки платежных документов за декабрь не изменятся.

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