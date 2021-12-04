РИАМО - 4 дек. Пассажирский самолет рейса Тель-Авив – Москва изменил курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с самолетом-разведчиком США, сообщает «Интерфакс».

Самолет-разведчик 3 декабря хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации. Экипаж самолета Тель-Авив – Москва сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении – между бортами по вертикали было бы меньше 20 м. Пассажирский лайнер снизился на 500 м.

При этом самолет-разведчик на запросы не отвечал.

3 декабря в воздух поднимались российские истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем самолетов-разведчиков США. После разворота американских самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром.