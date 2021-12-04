РИАМО - 4 дек. Дополнительной энергомощностью обеспечили усадьбу Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» в столице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Проект реализован ПАО «Россети Московский регион».

Чтобы обеспечить дополнительную энергмощность, была установлена новая блочная комплектная трансформаторная подстанция. В ней есть системы релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии и телемеханики.

Были проложены 4 кабельные линии напряжением 10 кВ и 4 кабельные линии 0,4 кВ общей длиной более 420 м. Присоединенная мощность составила 400 кВт.

Усадьба Деда Мороза обеспечена электроэнергией по 2-й категории надежности. Если произойдет технологическое нарушение на одной линии, напряжение будет автоматически подаваться по резервной линии.

Усадьбу Деда Мороза в Москве построили в 2005 году. Каждый год тысячи человек посещают там праздничные мероприятия, экскурсии, программы.

В усадьбе есть спортплощадка, аттракционы, крытый каток. Есть тропа со скульптурными персонажами сказок, ферма с домашними животными.