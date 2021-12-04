РИАМО - 4 дек. В столице водитель Cadillac Escalade стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. В ходе дорожного конфликта он выстрелил в таксиста из травматического оружия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Владельцу внедорожника не понравился стиль вождения таксиста. Возникшую проблему он начал решать кулаками, а затем и вовсе достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Затем хулиган с места происшествия скрылся.

ЧП попало на записи камер наблюдения. Пострадавший обратился за помощью медиков.

Злоумышленник был задержан правоохранителями в ходе объявленного плана «Перехват». За совершенное преступление ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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