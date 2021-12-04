РИАМО - 4 дек. Мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что Москва готова по экономике, человеческому капиталу, инфраструктуре и безопасности принять «Экспо-2030». В то же время у российской столицы есть серьезные конкуренты, сообщает ТАСС.

Москва ранее подала заявку на роль организатора проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030». В случае победы в российской столице планируют построить крупный выставочный центр.

«Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия», — сказал мэр в Дубае на «Экспо-2020».

Градоначальник отметил, что у российской столицы сильные конкуренты – города Италии, Саудовской Аравии, Южной Кореи. В то же время Собянин подчеркнул, что даже сам процесс выдвижения на конкурс важен для имиджа Москвы и для самих жителей. Город в любом случае будет развиваться, чтобы соответствовать мировым показателям.

Собянин рассказал, что у Москвы есть успешный опыт проведения крупных международных мероприятий, таких как Олимпиада или чемпионат мира по футболу.