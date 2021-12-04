РИАМО - 4 дек. Концертный директор популярной певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что серьезных проблем со здоровьем у звезды нет, сообщает kp.ru.

Ранее в Сети появилось видео выступления Ротару, на котором видно, что у певицы дрожат руки. Поклонники заволновались: подобный тремор - это один из симптомов болезни Паркинсона.

«Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях» , - подчеркнул Лавров.

По его словам, тремор был у певицы всегда, а связан он с волнением. Чтобы удостовериться в правдивости этих слов, поклонникам достаточно посмотреть выступления Ротару 10-летней давности.

«Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года. <...> Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода», - заключил Лавров.

Ранее артистку начали подозревать в использовании услуг пластических хирургов.

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