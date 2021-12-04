РИАМО - 4 дек. По факту дорожной аварии, произошедшей с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Раменском округе, инициирована прокурорская проверка. В ДТП пострадали 2 человека, один из которых ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Столкновение произошло 3 декабря. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения.

Проводит проверку Раменская городская прокуратура. Ей предстоит оценить соблюдение законов в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

По результатам поверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.