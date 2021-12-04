РИАМО - 4 дек. Двое мужчин не поладили во время совместного распития алкоголя в доме в СНТ «Электрик» деревни Кузяево Раменского округа. В результате ссоры один ударил другого ножом, сообщили РИАМО в ГУ МВД России по Московской области.

Потерпевшего 1964 года рождения забрала из дома скорая. У него диагностировали колото-резаное ранение брюшной полости, мужчину госпитализировали.

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, установили и задержали подозреваемого 1972 года рождения. На него завели уголовное дело по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Злоумышленника отправили под арест.