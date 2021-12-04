РИАМО - 4 дек. С начала 2021 года в столице возвели 20 объектов административно-делового назначения. Их общая площадь составила около 670 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Москве реализуется стратегия комплексного развития всех районов. Помимо жилья и социальных объектов «первой необходимости» – школ, детских садов, поликлиник – мы также стремимся развивать и прочую инфраструктуру, чтобы жители города имели возможность работать и получать услуги в шаговом доступе», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что за 11 месяцев 2021 года в Москве ввели в строй 20 административно-деловых объектов. Их площадь составила порядка 670 тыс. кв. м.

Бочкарев отметил, что за это время инвесторы возвели еще более 1 млн кв. м другой недвижимости коммерческого назначения. Это гостиницы, складские объекты, апартаменты, промышленно-производственные объекты, здания для предприятий торговли и услуг. Благодаря этим объектам в Москве создаются дополнительные рабочие места.

Ранее заммэра сообщал, что с начала 2021-го в столице построили и ввели в строй свыше 12 млн кв. м различной недвижимости. В эксплуатацию вводят объекты различного назначения.