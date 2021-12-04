РИАМО - 4 дек. В Минтрансе России рассказали, что в транспортной стратегии страны до 2035 года не планируется вводить ограничения использования всех видов транспорта, в том числе личных машин, сообщает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что в рамках транспортной стратегии страны до 2035 года планируется «безальтернативное» ограничение использование личных машин в пользу поездок на общественном транспорте. Сам документ носит рамочный характер и включает долгосрочные планы по развитию транспорта.

В Минтрансе России подчеркнули, что данный документ не предусматривает ввод ограничений использования личных машин. Стратегия предполагает улучшение качества жизни, увеличение мобильности, последовательное развитие всех видов транспорта.

Кроме того, одной из ключевых задач является изменение тренда на снижение доли общественного транспорта в городском пассажирообороте.

«Коммерсант» также писал, что в стратегии предусмотрены мероприятия по снижению выбросов от машин, борьбе с шумом от транспорта, созданию сети зарядных станций для электромобилей и т. д.