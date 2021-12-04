РИАМО - 4 дек. В субботу напротив здания Минобороны РФ в столице состоялось торжественное открытие памятника маршалу СССР Александру Василевскому, передает корреспондент РИАМО.

Памятник открыли министр обороны РФ Сергей Шойгу и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Сегодня мы открываем памятник великому полководцу великой Победы. Человеку, который внес неоценимый вклад в это величайшее событие (в Победу – ред.) для нашей страны. <…> Мы сегодня видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо. <…> Он (Василевский – ред.) не был «кабинетным» работником, это действительно великий маршал великой Победы. Многие операции, спланированные им, проведены успешно, победоносно, внесли неоценимый вклад в завершение этой самой кровопролитной в столетии войны», — сказал Шойгу.

Мединский отметил, что Василевский был необычным человеком.

«Будучи талантливейшим работником Генерального штаба и планировщиком операций, он вобрал в себя и другие поразительные черты полководца», — подчеркнул Мединский.

Зрителями церемонии стали десятки людей, среди которых были представители Вооруженных сил и юнармейцы. Под исполнение военного оркестра знаменная группа прошла торжественным маршем напротив памятника. Гости возложили к постаменту гвоздики, красные и белые розы.

Композиция памятника

«Задача была в том, чтобы погрузить зрителя в атмосферу памятника, в атмосферу эпохи. Зеленая лампа - это неотъемлемый атрибут военачальников того времени. Наверняка у многих из нас дома стоят зеленые лампы той эпохи <…>. Этот зеленый свет, легкий, приглушенный, но напоминающий о той эпохе, будет в ночное время суток <…> относить зрителя, любого желающего подойти к памятнику в ту эпоху», - рассказал скульптор Алексей Чебаненко после церемонии открытия.

Он добавил, что маршал сидит на фоне открытого окна со шторами, развевающимися от ветра. Возле маршала на небольшой тумбочке расположены карты и телефон, чтобы он всегда был на связи.

По данным сайта Российского военно-исторического общества, с инициативой установки памятника выступил начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов. Памятник создал коллектив студии военных художников им. Грекова под руководством скульптора Алексея Чебаненко.

Маршал Василевский изображен в возрасте 50 лет, когда за руководство советскими войсками на Дальнем Востоке во время войны с Японией он был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

Василевский — один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. Именно он разработал беспрецедентную Маньчжурскую операцию.