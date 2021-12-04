РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Образцовый фольклорный ансамбль «Терем» МБУК СДК «Надежда» Подольска стал лауреатом I степени на Всероссийском фольклорном фестивале-конкурсе «Филипповки» в Москве, сообщает администрация ДК.

Всероссийский фольклорный фестиваль-конкурс «Филипповки» на протяжении многих лет проводит ГБПОУ Москвы «Воробьевы горы». Он полюбился многим фольклорным коллективам Москвы и области. В текущем году онлайн-формат собрал еще больше участников из регионов. Начинался фестиваль-конкурс по традиции фольклорными чтениями, на которых молодые фольклористы представили свои исследовательские работы.

От ансамбля «Терем» СДК «Надежда» выступал дуэт Татьяны Терениной и Ксении Кондратенко с работой по фольклорным экспедициям 2020-2021 гг. В результате девушки удостоились диплома лауреатов I степени в возрастной группе 14-17 лет.

Среди ансамблей был конкурсный просмотр фольклорных программ, и образцовый фольклорный ансамбль «Терем» стал лауреатом I степени дважды: в старшей и средней возрастных группах.

Администрация СДК поздравила ребят и пожелала всем молодым фольклористам успехов в изучении и сохранении народных традиций.