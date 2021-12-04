РИАМО - 4 дек. Закрытие на 90 суток грозит клубам Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub. В них были выявлены нарушения мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк.

Проверку этих и других концертных площадок сотрудники ОАТИ проводили совместно с представителями Роспотребнадзора.

«При входе в указанные заведения были зафиксированы большие скопления людей, посетителями были нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Администрация клубов будет вызвана в инспекцию», - сказал Гжеляк.

Такие нарушения влекут за собой штраф в 300 тыс. рублей. Если же будет установлено, что действия администрации привели к причинению вреда здоровью человека, может быть назначен штраф до 1 млн рублей или вынесено решение о приостановлении деятельности до 90 суток.

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