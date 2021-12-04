РИАМО - 4 дек. В Старопетровском проезде в Войковском районе столицы готовятся ввести в строй жилой комплекс «Балтийский» с социальной инфраструктурой. Ранее застройщику «РГ-Девелопмент» выдали акты о подключении корпусов к инженерным сетям, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«До конца года в Войковском районе на севере Москвы завершится строительство 3 жилых корпусов, детского сада на 85 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 1,7 тыс. кв. м. Эти объекты уже подключены к инженерным сетям», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что на первых этажах домов появятся коммерческие и социальные объекты. Общая площадь ЖК составляет порядка 85 тыс. кв. м. 3 корпуса объединены подземным паркингом на 375 машино-мест. Всего в домах будет 728 квартир.

В компании «РГ-Девелопмент» подчеркнули, что благодаря возведению ЖК в Войковском районе будут созданы новые рабочие места. Владелец компании Сергей Шумей рассказал, что рабочие места обеспечит необходимая для жителей инфраструктура. Рядом с домами будет сформирован оптимальный состав собственников, арендаторов. В результате в районе появится порядка 300 новых рабочих мест.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что в 2021 году в городе установлен рекорд по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости.

С 2011 года в Москве построили порядка 100 млн кв. м недвижимости, в их числе 41 млн кв. м жилья. В квартирах, которые построили после 2010 года, проживают порядка 1 млн семей. Возведение коммерческой недвижимости позволило обеспечить 770 тыс. новых рабочих мест.