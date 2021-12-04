РИАМО - 4 дек. Из-за нетрезвой девушки в авиагавани Шереметьево задержали рейс в Стамбул. Пассажирка отказывалась добровольно покидать салон самолета, сообщает «Москва 24».

Состояние девушки заметили бортпроводницы. Они попытались уговорить ее не входить в салон, но она прошла к своему месту.

Командир экипажа вызвал полицию, чтобы удалить пассажирку с борта. Когда правоохранители пришли, она уже крепко спала в своем кресле.

Девушку из самолета вывели силой, несмотря на просьбы других пассажиров оставить ее в покое и дать добраться до Стамбула.