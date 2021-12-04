РИАМО - 4 дек. Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к завершению пандемии. Эта мутация заболевания не приводит к тяжелым последствиям, сообщил доктор медицинских наук, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Распространится новый штамм скорее всего в течение полугода. Его уже успели изучить ученые.

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке – ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию», – объяснил Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Именно это качество может способствовать завершению пандемии. Если «омикрон» сможет заместить другие штаммы, ситуация с коронавирусом существенно изменится.

«Сейчас умирают порядка 3% (больных – ред.), а с этим штаммом («омикрон» – ред.), если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность (способность вируса приводить к заболеванию – ред.) будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена», – заключил вирусолог.

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