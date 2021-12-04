РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразился с минской командой «Динамо» на домашнем льду и проиграл со счетом 2:5, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

3 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» сыграл с командой «Динамо» на домашнем льду и получил второе поражение подряд в родном дворце.

Рекордная для «Витязя» за всю историю КХЛ 24-я в сезоне шайба Нико Оямяки и гол Кирилла Рассказова стали плодами ничьей после 2-х периодов, а в третьем - 3 шайбы гостей, в том числе пятая в пустые ворота, предопределили успех минского «Динамо» в день рождения главного тренера команды гостей Крейга Вудкрофта.

«Витязи» всей душой стремились преподнести своим поклонникам победу, выигрывали 1:0, 2:1. Однако вторую половину матча полностью доминировали гости, они и победили со счетом 5:2.

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко перед игрой с минчанами изменил состав. На пост №1 вернулся Илья Ежов. Центрального нападающего Ивана Зинченко вызвали в молодежную сборную для подготовки к чемпионату мира в Канаде. В это время выздоровел Виталий Попов и занял место в третьем звене атаки.

Лучший снайпер команды Нико Оямяки забил в быстрой атаке сходу в большинстве. Это 24-я шайба в чемпионате и рекорд ХК «Витязь» по заброшенным шайбам за сезон в КХЛ.

Минчане атаковали ворота Ежова с большим энтузиазмом, порой подолгу заставляя оборону держаться в неимоверном напряжении. Пограничное удаление Степана Старкова на стыке периодов обернулось голом в начале второго периода, когда Старков уже покидал штрафной бокс. Счет стал 1:1.

Старков в следующей же смене отыгрался. В быстрой атаке он отдал великолепную подкидку партнеру по звену, и Кирилл Рассказов забросил во втором матче подряд, вновь выведя «Витязь» вперед в игре с минским «Динамо». Счет стал 2:1.

У минчан швед Мальте Стремвалль на экваторе матча вновь сравнял счет – 2:2. Он же получил великолепный момент в большинстве за 3 минуты до второго перерыва, однако промахнулся по открытым воротам.

Третий период стал доминантой гостей и по игре, и по счету. 2 шайбы с участием Маттиаса Теденбю, его гол в девятку и пауза на передаче для Кирилла Воронина позволили увести минчанам 2 очка в столице Беларуси. Счет стал 2:5 в том числе потому, что был гол в пустые ворота, когда «Витязи» попытались спасти игру.