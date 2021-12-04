РИАМО - 4 дек. За сутки в столице скончались 93 пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв заболевания составило 34 576 человек, сообщает московский оперштаб.

В городе за сутки зафиксировали 3 356 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии было выявлено 1 959 939 случаев инфицирования.

Побороть инфекцию за прошедшие сутки смогли еще 3 718 горожан. За весь период с заболеванием справились 1 787 034 человека.

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в мегаполисе стабилизируется. Этому способствует и кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно бесплатно в любом из работающих в городе пунктов вакцинации.

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