РИАМО - 4 дек. В Московской области выздоровели после коронавирусной инфекции еще 1850 пациентов, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 529 113 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 2 075 новых случаев инфекции, скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье выявили 596 937 случаев инфицирования, скончались 10 656 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе снижаются число выявляемых случаев Covid-19 и количество госпитализаций.

Жителям Подмосковья напоминают, что в сложившейся эпидситуации необходимо привиться от инфекции. При этом важно не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться. Прививку делают бесплатно.

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