РИАМО - 4 дек. В столице от коронавируса вылечились еще 3718 человек. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 787 034 человека, сообщает городской оперштаб.

За минувшие сутки в Москве выявили еще 3356 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 865 человек, на аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 564 пациента.

С начала пандемии в столице выявили 1 959 939 случаев Covid-19.

Ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется. Заболеваемость инфекцией снизилась уже более чем на 50%. Постепенно растет коллективный иммунитет москвичей, он достиг 72,1%. Защитить себя и сделать прививку можно в одном из пунктов вакцинации при поликлиниках или в общественных местах.

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