РИАМО - 4 дек. В России за минувшие сутки скончались 1215 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. За время пандемии умерли 280 072 человека с Covid-19, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 32 974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в РФ выявили 9 769 011 случаев инфицирования.

Вылечились от коронавируса еще 35 182 человека, с начала пандемии в России выздоровели после инфекции 8 471 813 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом идет на спад. В ближайшее время показатели продолжат уменьшаться.

Основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Прививку можно бесплатно сделать в любом регионе страны.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>