РИАМО - 4 дек. В столице за сутки выявили еще 3356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявили 1 959 939 случаев, сообщает городской оперштаб.

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, заболеваемость в мегаполисе снизилась более чем на 50%.

Ракова также отметила, что столице удается успешно бороться с инфекцией благодаря слаженному взаимодействию различных ведомств.

В городе продолжается вакцинация населения от Covid-19. Коллективный иммунитет в Москве составил 72,1%.

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