РИАМО - 4 дек. В столице за сутки выявили еще 3356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявили 1 959 939 случаев, сообщает городской оперштаб.
Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, заболеваемость в мегаполисе снизилась более чем на 50%.
Ракова также отметила, что столице удается успешно бороться с инфекцией благодаря слаженному взаимодействию различных ведомств.
В городе продолжается вакцинация населения от Covid-19. Коллективный иммунитет в Москве составил 72,1%.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии