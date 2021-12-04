РИАМО - 4 дек. За минувшие сутки в Московской области выявили 2075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии на территории региона подтвердили 596 757 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье ведут активную вакцинацию от инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах работы медицинских бригад. Вакцинация от коронавируса - это единственный надежный способ защититься от инфекции.

Ранее стало известно, что специалисты Всемирной организации здравоохранения посетят Россию для оценки препарата «Спутник V» не раньше января 2022 года. Это связано с тем, что эксперты ждут дополнительные данные от РФ.

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