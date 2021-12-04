РИАМО - 4 дек. В России за прошедшие сутки выявили 32 974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявили 9 769 011 случаев, сообщает оперштаб.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в стране фиксируется спад заболеваемости коронавирусом. Большинство случаев не требует госпитализации.

Тем не менее кампания по вакцинации от Covid-19 в России продолжается. Формирование коллективного иммунитета позволит справиться с инфекцией.

Уровень коллективного иммунитета в стране составил 53,7%. Первую прививку сделали 72 078 412 человек. Полностью вакцинировали 63 961 690 россиян.

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