РИАМО - 4 дек. В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует до 12 часов 5 декабря. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра объявлен в Москве до 20 часов 4 декабря, а в области – до 12 часов 4 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областей.

4 декабря в Подмосковье и столице будет ветрено и пасмурно, ожидается небольшой снег и до минус 4 градусов.

5 декабря будет облачно, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 7 – минус 5 градусов, днем – минус 3 – минус 1 градус.