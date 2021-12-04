Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной открывается 4 декабря. Это уникальное пространство, сочетающее в себе музей современного искусства, мастерские художников, кинотеатр, библиотеку, концертный зал, магазины и рестораны. Новое место встреч горожан расположено в здании бывшей электростанции, которая была открыта в 1907 году. Обозреватель РИАМО прогулялась по «ГЭС-2» и узнала, что здесь стоит обязательно увидеть.

Концепция свободного пространства

Основное отличие Дома культуры «ГЭС-2» от музеев заключается в том, что, войдя внутрь здания, выставок вы сразу не увидите. На первом этаже находится кафе «Остановка» с видом на березовую рощу, игровая площадка и мастерская для детей «Ателье», магазин книг, дизайнерской одежды и аксессуаров, а также актовый зал, который трансформируется в кинотеатр или театрализованное пространство. Здесь же есть библиотека и ресторан авторской кухни.

Самое большое пространство первого этажа – площадь, где планируют проводить выставки, концерты, перформансы и ярмарки, а в рамках отдельных программ можно будет играть в настольные игры или заниматься йогой. Сейчас здесь развернулся проект Рагнара Кьяртанссона – пересъемка легендарной «Санта-Барбары».

На втором этаже Дома культуры располагаются уютное кафе, где подают завтраки, платформы для перформансов и две мультифункциональные галереи.

Основное выставочное пространство находится на минус первом этаже. Оно легко адаптируется под мероприятия разного формата – здесь можно размещать большие экспозиции.

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Пересъемка «Санты-Барбары»

Дом культуры открылся программой «Святые варвары, или Оба хуже». Она будет состоять из пяти сезонов, которые пройдут в течение трех лет.

В день открытия стартовал первый сезон проекта под названием «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?». В центре внимания – российская культура последних десятилетий и все, что на нее повлияло.

Главным проектом сезона станет живая скульптура исландского художника Рагнара Кьяртанссона по мотивам сериала «Санта-Барбара». Шоу, как основа для осмысления последних десятилетий, выбрано художником не случайно. Именно оно давало возможность миллионам россиян заглянуть в другой мир, где царили красота и богатство. Безусловно, «Санта-Барбара» так или иначе повлияла на культурную историю современной России.

Рагнар Кьяртанссон с 4 декабря начинает переснимать «Санту-Барбару» с участием большого количества русских приглашенных актеров, которые очень похожи на героев оригинального сериала. Киногруппа во главе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир поставит на русском языке, снимет и выпустит около 100 эпизодов теленовеллы на глазах у посетителей Дома культуры. По задумке художника, съемки каждой серии должны уложиться в сутки, а все сцены будут сниматься с одного дубля. Даже если во время съемок посетители будут шуметь, это тоже войдет в сериал. Где можно будет увидеть 100 эпизодов русской «Санта-Барбары», пока неизвестно.

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Карнавал в современной России

В рамках первого сезона на минус первом этаже также открылись две выставки: карнавал в четырех действиях «Я моторы гондолы разбираю на части», названный в честь песни группы «Мумий Тролль», и художественная выставка «В Москву! В Москву! В Москву!».

В рамках первого проекта молодые российские художники, хореографы, драматурги, музыканты, диджеи, композиторы и комики пытаются понять,каким карнавал может быть в современной России. Сейчас можно посмотреть четыре действия, также в рамках сезона запланированы уличная танцевальная процессия, стендапы комиков и ночной рейв.

Специально для карнавала построили площадь, где располагаются шатры, сцена и даже ринг, на котором отношения выясняют смерть, милосердие, время, капитализм.

Часть работ отсылает к 90-м, которые выбраны как точка отсчета для современного искусства. Одна из них – перформанс на шестиканальных телевизорах, где известные певицы читают на английском языке тексты песен автора «женских» хитов Аркадия Славоросова («Серые глаза», «Ясный мой свет», «Электричка»). В представлении художницы простые попсовые тексты, зачитанные певицами, превращается в барочную поэзию о поиске внутреннего света.

Также на выставке можно увидеть исторические карнавальные костюмы, в том числе из «Исторического музея», а в шатре познакомиться с фольклорными традициями русского севера. Один из самых необычных экспонатов «Карнавала» – перформанс внутри пространства VRChat, который будет проходить в игре.

Кроме того, здесь проведут вокальный перформанс «Хоревание», в котором художницы предлагают вернуть в публичное пространство возможность открытой демонстрации печали и скорби, перфоманс-оперу о понятии фейка и много другое.

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«Грозный-прегрозный» и портреты водителей автобусов

В экспозиции групповой выставки «В Москву! В Москву! В Москву!» – избранные работы Рагнара Кьяртанссона и художников из разных стран. Название выставки перекликается с фотосерией Ольги Чернышевой, сделавшей портреты водителей рейсовых междугородних автобусов на пути в российскую столицу, и работами Кьяртанссона, где на 144 полотнах он используют прием повторения, изображая обыденную жизнь своего друга художника. Кроме того, фраза отсылает нас к Чехову и его драме «Три сестры», где она используется как метафора о недостижимой мечте перемен в жизни.

Здесь же художница Хилдигуннур Биргисдоттир замуровала в стену обычные предметы домашнего обихода из китайского интернет-магазина, чтобы показать современную цивилизацию глазами археологов, а Рагнар Кьяртанссон демонстрирует двухканальное видео о разрушающем влиянии искусства на человека «Грозный-прегрозный», посвященное двум эпизодам вандализма по отношению к картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

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Программы для детей, модное шоу и рейв-елка

Кинопрограмма Дома культуры под названием «Машина времени: 1986 – 2000» в первом сезоне будет посвящена поколению Х и детству миллениалов. Здесь можно будет посмотреть «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Любовь» Валерия Тодоровского, фильмы группы комиков «Монти Пайтон», «Брат» и «Жмурки» Алексея Балабанова, «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча и многое другое. Кинокартины будут идти в актовом зале Дома культуры, рассчитанном на 290 человек.

В «ГЭС-2» есть место и детским мастерским. В пространстве «Ателье» можно играть в таинственном лесу и заниматься творчеством как с сотрудниками Дома культуры, так и с приглашенными художниками – лепить из глины, создавать поделки из ткани, дерева и бумаги. Кроме того, с января по апрель 2022 года здесь пройдут лекции для подростков на тему «Что доводит меня до белого каления».

В конце декабря здесь будет работать лаборатория исполнителей желания, а 25 и 26 декабря пройдет рейв-елка, в программе которой – подарки, мейкап-станция, воркшоп по кастомизации одежды, диджей-сет и много другое.

Если говорить о просветительской программе, то в советской традиции образцовых домов культуры здесь учтены интересны посетителей разных возрастов. Так, планируются программы с районными и соседскими сообществами – от настольных игр и совместных чаепитий до уличных фестивалей, а также программа со школами и университетами. Например, в середине декабря пройдет показ мод и откроется магазин винтажной моды.

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Как попасть в «ГЭС-2»

Все программы, кроме кинопоказов, в Доме культуры можно посетить бесплатно, но обязательно нужна регистрация на вход в здание или на посещение мероприятия. При этом регистрация на посещение мероприятия дает возможность войти в здание за час до его начала. Цена билета на кинопоказы начинается от 200 рублей.

Как и в другие учреждения культуры Москвы, вход возможен только по QR-коду и оригиналу паспорта. Посетителям младше 18 лет QR-код не нужен.