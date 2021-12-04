РИАМО - 4 дек. Строительство лечебно-диагностического комплекса, расположенного на территории инфекционной клинической больницы №1, выполнено на 46%. Его планируют завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На объекте полностью завершены монолитные работы. В настоящее время ведется устройство внутренних инженерных систем, продолжаются фасадные и отделочные работы», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый комплекс возводят на месте устаревших зданий на площади 96,5 тыс. кв. м. Современный медблок вместит 546 боксов мельцеровского типа.

«Новый комплекс больницы будет состоять из 3 отдельно стоящих корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами», – отметил Бочкарев.

Такое решение избавит медработников и пациентов от необходимости выходить на улицу при перемещении из одного здания в другое.

В комплексе планируется разместить лечебную, диагностическую, хирургическую, акушерско-гинекологическую службы с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомическую службу, блок помещений учебных кафедр и административные кабинеты.

С начала 2021 года в Москве построили уже 10 объектов здравоохранения.