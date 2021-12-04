РИАМО - 4 дек. С начала реализации программы реновации в столице 45,5 тыс. горожан переехали из ветхого жилья в новые квартиры. За этот период построено 167 домов на 2,1 млн «квадратов» жилья для переселения, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На текущий момент переселение по программе реновации организовано для 58 тыс. ее участников. Из них 45,5 тыс. уже получили ключи от новых квартир. Переселение ведется в 137 «стартовых» новостроек из более чем 370 старых домов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время проектируется и строится еще 5,5 млн кв. м жилья под реновацию.

«Только за 11 месяцев этого года мы построили миллион «квадратов» жилья для переселения по программе, более 60 домов передали под заселение, а также подобрали «стартовые» площадки для строительства еще 1,1 млн кв. м реновационного жилья», - отметил Бочкарев.

Ранее он сообщал, что с января по конец ноября в мегаполисе ввели в эксплуатацию 75 новостроек по реновации. Этого объема достаточно для переселения более 35 тыс. москвичей.

Программу реновации в августе 2017 года утвердил мэр города Сергей Собянин. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобраны 533 «стартовые» площадки.