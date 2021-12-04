РИАМО - 4 дек. Специалисты Всемирной организации здравоохранения посетят Россию для оценки препарата «Спутник V» не ранее января 2022 года. Эксперты ждут дополнительные данные от РФ, сообщает РИА Новости.

«ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины», - рассказали в пресс-служба ВОЗ.

Ожидается, что данные поступят в ВОЗ к концу 2021 года. Организация планирует провести инспекцию после оценки дополнительной информации.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры между Россией и ВОЗ по признанию препарата «Спутник V» устранены, остались административные моменты.

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