РИАМО - 4 дек. Продолжаются работы по строительству нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова. Его готовность оценивается на 63%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На объекте завершены монолитные работы. В настоящее время продолжаются работы по устройству инженерных систем и фасадные работы. В помещениях будущего комплекса ведется отделка помещений», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На территории возле комплекса проводятся работы по благоустройству. Там обустраиваются удобные проезды, тротуары, планируется озеленение и установка малых архитектурных форм. Для сотрудников центра оборудуют спортивную площадку для активного отдыха.

«Комплекс станет экспертным многопрофильным лечебно-диагностическим центром. Новое здание рассчитано более чем на 400 коек», - отметил Бочкарев.

В комплексе будут созданы блок лучевой диагностики и эндоскопии, палаты, в операционных предусмотрят техническое оснащение для проведения робот-ассистированных операций. Амбулаторный блок будет ориентирован на замещающую стационар помощь.

Завершение строительства запланировано на 2022 год. Всего с начала 2021 года в столице было возведено 10 объектов здравоохранения.