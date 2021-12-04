РИАМО - 4 дек. Выпуск «зеленых» облигаций Москвы удостоен награды в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» ежегодной премии Cbonds Awards. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Церемония награждения лауреатов состоялась 3 декабря в рамках XIX Российского облигационного конгресса, который открылся в Санкт-Петербурге.

«В мае Москва первой среди субъектов Российской Федерации выпустила «зеленые» облигации. Cредства от выпуска будут направлены на закупку электробусов и строительство линий и станций Большой кольцевой линии метрополитена. Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей», — сообщил заместитель мэра.

Премия Cbonds Awards учреждена в 2006 году и ежегодно вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Участники рынка традиционно выбирают лучшие команды рынка долгового финансирования, самые успешные сделки и лучшую аналитику на рынке облигаций.