РИАМО - 4 дек. В рамках масштабной реставрации павильона №15 ВДНХ «Радиоэлектроника и связь» специалистам удалось восстановить горельефы и барельефы, украшавшие строение. Часть из них пришлось воссоздавать заново, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По уникальным фотографиям 1954-1959 годов из семейного архива, которые предоставил сын одного из авторов оформления павильона, удалось восстановить эти элементы максимально близко к оригиналу», - заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фрагменты горельефов нашли на фасаде строения еще в 2014 году, их скрывали листы облицовки, установленные в ходе реконструкции павильона в конце 1950-х годов. На фрагментах были отражены события битвы за Царицын и Сталинград.

«Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и выполнили их макет в натуральную величину, для возможности воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов», - пояснил Бирюков.

На колоннах справа и слева от главного входа размещались барельефы, изображавшие сцены мирного труда. Их воссоздавали по фотографиям.

Всего специалистам пришлось полностью воссоздать 48 барельефов и 4 горельефа (еще 4 пришлось реставрировать и дополнять), а также утраченную скульптуру с крыши здания (солдат, матрос и колхозник с колхозницей).

После ремонта в здании разместят музей Олимпийского комитета России.