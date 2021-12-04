РИАМО - 4 дек. В парках столицы работают 20 катков с искусственным ледовым покрытием, 7 из них — бесплатные. Большая часть ледовых площадок открыта с 10:00 до 23:00, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что благодаря искусственному льда на данных площадках кататься на коньках в мегаполисе можно и во время оттепелей.

В составе катка «Зеркальный» в Парке Горького два основных катка — детский и хоккейная площадка. Они открыты со вторника по воскресенье. Забронировать коньки для проката можно онлайн.

Особенностью «City-катка», который работает в парке «Красная Пресня», является неоновая подсветка. Рядом с площадкой есть фотозона в виде куба со светящимися надписями.

Небольшой бесплатный каток «Полярный» работает в парке «Фили». Там каждый день устраивают аудиотрансляции сказок Заполярья и организуют музыкальную программу. Для посещения катка следует зарегистрироваться на сайте.

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке площадью свыше 3 тыс. кв. м. На катке звучит музыка и работает фуд-корт.

В связи с ситуацией по коронавирусу билеты можно купить только онлайн на сайтах парков, обычные кассы работать не будут. Информация будет размещена на специальных табличках при входе на каток.

Где покататься на коньках в Москве: 10 открытых площадок зимы 2021–2022>>