РИАМО - 4 дек. С 4 декабря в работу трамваев в районе Павелецкого вокзала вносятся изменения. Трамвай №А временно не будет перевозить пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут №3 будет курсировать от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал и станцию «Пролетарская» до Новоконной площади. Маршрут №39 будет начинаться от метро «Университет» и проходить через те же ключевые точки.

Увеличатся интервалы движения трамваев №3, №38 и №39. Между станциями столичной подземки «Павелецкая» и «Чистые пруды» перевозить пассажиров будут автобусы №913.

В пятницу в районе Павелецкого вокзала произошел сбой в работе трамваев. По техническим причинам задерживались маршруты № А, 3, 38, 39.