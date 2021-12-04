РИАМО - 4 дек. На пересечении улиц Чугунова и Левашова в Раменском городском округе произошла авария с участием пассажирской маршрутки и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 2 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Причиной бокового столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси стало нарушение правил дорожного движения.

Информация о происшествии поступила 3 декабря в 19:10. По данным спасателей, в момент аварии в салоне маршрутки находилось 7 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 2 человека, один из которых ребенок.

ДТП не привело розлива топлива или возгорания. Движение на участке дороги не перекрывалось.