РИАМО - 4 дек. В первую субботу декабря в столице и Подмосковье будет ветрено и пасмурно, ожидается небольшой снег и до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Максимальная температура воздуха в Москве достигнет минус 2 – 0 градусов, по области - минус 4 - плюс 1 градуса.
Влажность воздуха составит порядка 80%, атмосферное давление будет пониженным - 742 миллиметра ртутного столба. Скорость порывов ветра может достигать 14 метров в секунду.
Синоптики рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе тем, чье состояние здоровья зависит от погоды. Например, просто гулять или заняться скандинавской ходьбой. Кроме того, можно использовать практики дыхательной гимнастики.
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