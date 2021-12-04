РИАМО - 4 дек. В первую субботу декабря в столице и Подмосковье будет ветрено и пасмурно, ожидается небольшой снег и до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве достигнет минус 2 – 0 градусов, по области - минус 4 - плюс 1 градуса.

Влажность воздуха составит порядка 80%, атмосферное давление будет пониженным - 742 миллиметра ртутного столба. Скорость порывов ветра может достигать 14 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе тем, чье состояние здоровья зависит от погоды. Например, просто гулять или заняться скандинавской ходьбой. Кроме того, можно использовать практики дыхательной гимнастики.