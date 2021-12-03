РИАМО - 3 дек. В Москве прошел первый всероссийский семинар-совещание «Российское казачество». В пленарном заседании приняли участие более 300 представителей казачьих обществ, федеральных и региональных органов власти, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Одной из основных тем заседания стала выработка механизма конструктивного взаимодействия российских казаков и представителей власти. В России утверждена стратегия государственной политики РФ в отношении российского казачества, которая рассчитана на 2021-2030 годы. Документ призван объединить российское казачество и сохранить его наследие и культуру.

Как рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, казачество принимает активное участие в жизни отдельных регионов. В России существует более 2,6 тыс. казачьих обществ разных уровней, в которые входят почти 170 тыс. человек. В войсковые казачьи общества входят более 125 тыс. человек.

Заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев отметил, что казаки активно участвуют в обеспечении безопасности на территории региона. Так, в 2021 году при их участии выявлено 153 административных правонарушения, 19 преступлений было раскрыто, а в 14 случаях пресекли сбыт наркотических веществ.