РИАМО - 3 дек. Зимой туристы и жители Московской области могут попробовать экстремальные виды отдыха, позволяющие получить заряд адреналина, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Одним из популярных видов зимних развлечений является катание на снегоходе. В регионе работают несколько организаций, где можно арендовать снегоход. В зависимости от уровня подготовки можно выбрать разные модели техники.

Зимняя рыбалка также популярна в Подмосковье. При наличии толстого льда на водоемах можно ловить рыбу в любой точке региона. К выходу на лед рекомендуется готовиться заранее: подобрать теплую обувь, рыбацкий комбинезон, приобрести ледобур.

В топ экстремальных развлечений вошли и гонки на квадроцикле. Квадромаршруты – это новое направление экстремального отдыха в Московской области, появившееся в 2020 году. Трассы работают круглый год, они прошли проверку и подготовлены для комфортного отдыха. В каждой точке можно арендовать, помимо квадроцикла, экипировку и инструктора, а также отдохнуть в бане после катаний на зимнем воздухе.

Еще любители экстрима могут попробовать себя в качестве водителя легендарного внедорожника Land Rover в деревне Воронино под Истрой. Здесь для этого оборудована спецтрасса, которая полностью имитирует сложные дороги, а отдыхающие могут пройти бесплатный 3-часовой тест-драйв.

Замыкает пятерку самых популярных экстремальных развлечений региона езда на танке. Можайский «Танк Маршрут» - идеальное место для всех, кто соскучился по запаху солярки и атмосфере сурового мужского братства. Здесь можно прокатиться практически на всех видах военной техники, причем как в кабине, так и на броне. В программу входит преодоление преград, обкатка танком в окопе и самостоятельный выстрел по мишени холостыми патронами.