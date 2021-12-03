РИАМО - 3 дек. В подмосковном Реутове открылся зал для спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Риск-М», в котором занимаются свыше 200 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Филиал клуба на Юбилейном проспекте посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Станислав Каторов. Они пообщались с членами клуба, а также оценили условия, в которых проводят занятия.

«По словам жителей, сюда всегда идут с желанием, так как это отличный способ интересно и с пользой провести досуг. Кроме того, в рамках проекта сегодня открыли помещение для спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Риск-М». Раньше он работал в помещении на северной стороне города, многим участникам клуба было неудобно добираться. Теперь вопрос решен», - сказал Брынцалов.

Здесь будет работать современный просторный и отлично оснащенный тренажерный зал, также можно будет поиграть в теннис и шахматы.

В Реутове успешно реализуется региональная программа «Активное долголетие». Свыше 1,5 тыс. граждан старшего поколения занимаются более чем по 20 направлениям: шитье, танцы, вокал, ИЗО, кулинария и спорт.