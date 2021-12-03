РИАМО - 3 дек. Некоторые люди сталкиваются с таким нарушением сна как сонный паралич. В этом состоянии человек просыпается без возможности двигаться и видит галлюцинации, сообщает aif.ru.

О причинах возникновения сонного паралича точных сведений нет. Бывали зафиксированы случаи, когда он возникал сам собой, иногда триггером служила психическая травма. В этом состоянии человек просыпается ночью, имея возможность двигать только ступней и иногда пальцами. При этом могут возникать галлюцинации.

«У человека есть ощущение, что рядом присутствует кто-то, он что-то делает. Иногда это может быть конкретный образ, а иногда — просто ощущение присутствия. Кричать человек не может, иногда у него льются слезы, в области груди ощущается давление, как будто что-то держит, руки под давлением», – поясняет кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

Выйти из этого состояния самостоятельно человек тоже не может. Прийти в чувство удается только если сильно надавить пальцами рук на что-то, если их чувствительность сохранилась. Уже проснувшись, человек может даже не вспомнить о пережитом.

«Есть люди которые, помнят этот эпизод, а есть те, кто не помнит. Такое проявление возникает ночью, предугадать по большей части его нельзя. И за ночь может случиться от 2 до 4 эпизодов», — объясняет Мелехин.

В группе риска перенести сонный паралич находятся те, у кого было посттравматическое стрессовое расстройство, люди пережившие утрату близкого человека, мучающиеся от параноического состояния, меланхолики. Часто сонным параличам подвержены женщины в возрасте до 50 лет.

Если сонные параличи происходят часто, следует обратиться к сомнологу.

«Можно пройти обследование: есть специальные шкалы, которые выявляют предрасположенность к сонному параличу. На основании этого даются базовые рекомендации. Хорошо бы вести дневник сонного паралича: что предшествовало, что помнится, были ли сновидения и преследующие галлюцинаторные образы», — говорит специалист.